На строительство трассы Краснодар — Кабардинка выделят 276 млрд рублей

Проект платной четырехполосной магистрали от Краснодара до Кабардинки протяженностью оценили в 276 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общая протяженность трассы, которая пройдет через Дальний Западный обход Краснодара и Абинск, составит 108,5 км. По информации краевых властей, строительство автодороги поможет решить транспортные затруднения в краевом центре и Новороссийске.

Идея сооружения магистрали обсуждается с 2018 года, когда госкомпания «Российские автомобильные дороги» объявила тендер на предпроектные работы с начальной стоимостью 150 млн руб.

Алина Зорина