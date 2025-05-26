В Усть-Донецком районе полиция разбирается в обстоятельства поджога мемориала

В Усть-Донецком районе полиция разбирается в обстоятельствах поджога мемориала «Павшим за Родину» на площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место оперативники выяснили, что несовершеннолетний поджег деревянную палку, после чего огонь перекинулся на элементы памятника.

«В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка случившемуся», — отмечается в сообщении донской полиции.

Константин Соловьев