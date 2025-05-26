«Тольяттиазот» стал участником федерального проекта

В правительстве Самарской области подписали соглашения для создания кластеров среднего профессионального образования в рамках проекта «Профессионалитет». «Тольяттиазот» (АО «ТОАЗ») стал участником данного процесса, сообщили в пресс-службе компании.

Предприятие гарантирует софинансирование деятельности кластера. В рамках проекта будет организована подготовка специалистов для химической промышленности и медицины. Кластеры объединят образовательные учреждения, предприятия и государственные структуры. Это позволит разрабатывать современные учебные программы, оснащать лаборатории и мастерские, а также организовывать стажировки на предприятиях.

Образовательно-производственный кластер будет создан на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа, который сотрудничает с АО «ТОАЗ» более десяти лет. Компания поддерживает студентов стипендиями, предоставляет возможности для практики и стажировок, а также участвует в защите выпускных квалификационных работ.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.