Более 500 тыс. цветов высадили в садах, парках и на улицах Петербурга за неделю

За минувшую неделю в садах, парках и на улицах Петербурга было высажено в общей сложности 565 тыс. цветов. Об этом 26 мая сообщили в городском комитете по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Как пояснили в ведомстве, в последние мая весеннее озеленение города входит в завершающую стадию, основная часть запланированных деревьев уже высажена, на минувшей неделе добавилось порядка 3,5 тыс. кустарников.

Кроме этого, за семь дней сотрудники садово-парковых предприятий также благоустроили 25 тыс. кв. м газонов, 2,3 тыс. кв. м дорожек, покрасили 2,8 тыс. погонных метров ограждений и почти 2 тыс. скамеек, уточнили в комблаге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце апреля за одну неделю в Петербурге высадили около 80 тыс. цветов и 11 тыс. кустарников.

Андрей Цедрик