За неделю в Петербурге высадили около 80 тыс. цветов и 11 тыс. кустарников

За неделю в парках и скверах Петербурга, а также на улицах города было высажено почти 80 тыс. цветов. Кроме того, чтобы привести территории в порядок перед праздниками садово-парковые предприятия отремонтировали 14 тыс. кв. м газонов, очистили более 55 тыс. урн, вымыли почти 2,7 тыс. скамеек и диванов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Активно продолжаются работы по озеленению, за неделю высажено более 1 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников»,— сообщили в администрации.

Как добавили в правительстве, специалистам в этом вопросе активно помогают горожане — особенно местные жители старались в день общегородского субботника. В сквере Воинов-Освободителей на Загребском появилась «Аллея памяти» из 20 яблонь, в Ленинградском сквере было высажено 15 кленов сахаристых. В Колпинском парке свои места получили 100 берез, 15 елей и 11 лип.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сад-трансформер на Исаакиевской площади откроют ко Дню города в конце мая.

Дарья Астанина