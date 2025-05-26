Из Москвы — в лето

Как узнал «Ъ-Ростов», слушания по делу бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой начнутся в июле. Ее обвиняют в получении крупной взятки. Верховный суд отказал Елене Коблевой в жалобе на изменение подсудности. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Краснодара.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что слушания по делу Елены Коблевой может начаться уже этим летом, «Ъ-Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах. По словам источника, Елена Коблева не признает вину и обжалует все решения о подсудности и мере пресечения. 12 мая 2025 года Верховный суд опубликовал решение с отказом в удовлетворении жалобы Елены Коблевой, которая не соглашалась с передачей своего уголовного дела в Краснодар для рассмотрения по существу.

«Сейчас она в московском СИЗО, но так как Верховный суд ей отказал в жалобе на изменение подсудности, то скоро она поедет в Краснодар. Слушания начнутся где-то через месяц», — уточнил источник.

Елена Коблева написала заявление об уходе с поста председателя Советского райсуда в декабре 2023 года. В этом же месяце квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила ее полномочия. В апреле 2024-го стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Елены Коблевой.

Уголовное дело в отношении экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой было возбуждено в мае 2024 года. Ее обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Прокуратура указала на то, что Елена Коблева была председателем одного из составов Ростовского областного суда, с 2020 года по 2023-й возглавляла Советский райсуд Ростова, а после ухода в отставку могла сохранить связи в судебной системе региона. Из этих соображений дело Коблевой было направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Краснодара.

По версии обвинения, предприниматель Владимир Боженко передал Елене Коблевой 500 тыс. руб. за снятие ареста с его имущества, лодки и сетей, которые ранее арестовал мировой судья. Посредниками в схеме выступали Леонид Караханов и Николай Студеникин. Караханов заключил досудебное соглашение, его дело будет рассмотрено отдельно. Студеникину предъявлено обвинение в посредничестве при взяточничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), Владимиру Боженко — в передаче крупной взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Владимир Боженко, по данным «СПАРК-Интерфакс», был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в декабре 2023 года. Основные виды деятельности — рыболовство, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками. Владимир Боженко был задержан и арестован в мае 2024 года.

Мария Иванова, Ефим Мартов