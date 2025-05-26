В Ярославской области создадут Центр материнства и детства

В Ярославской области решили объединить Областной перинатальный центр с Областной детской больницей, врачебно-физкультурным диспансером и Рыбинской городской детской больницей. Таким образом будет создан Центр материнства и детства, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Идею создания такого Центра предложили эксперты Росздравнадзора РФ. В дальнейшем комплекс медучреждений будет включен в федеральную программу развития здравоохранения.

«По мнению наших коллег из федерального Росздравнадзора, которые посетили на прошлой неделе Ярославскую область, такое объединение логично. Они увидели большой потенциал такого объединения и предложили его реализовать. По сути, мы организовываем центр, который будет находиться во главе всех процессов в рамках национального проекта "Семья" в регионе. Здесь будет и центр выработки решений, и высокие технологии родовспоможения, контроль и ведение маленьких пациентов с самыми сложными заболеваниями»,— считает и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Напомним, что лечебные учреждения в регионе будут модернизированы путем объединения. Целью этих изменений являются улучшение качества медпомощи и повышение зарплат сотрудников. «Ъ-Ярославль» сообщал, что все учреждения сохранят свои названия.

Алла Чижова