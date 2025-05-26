Ремонт Липовой аллеи и Торфяной дороги стартовал в Приморском районе Петербурга
В Приморском районе Петербурга стартовали работы по капитальному ремонту двух улиц. Дорожники обновят Липовую аллею и Торфяную дорогу общей протяженностью 1,73 км. Это более 21 тыс. кв. м проезжей части, сообщили 26 мая в Государственной административно-технической инспекции.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как уточнили в ГАТИ, в связи с запланированными работами, с 27 мая по 30 июня начнут действовать ограничения на участке Липовой аллее — от Приморского шоссе до железнодорожного переезда и по Торфяной дороге — от железнодорожного переезда до Богатырского проспекта, включая перекрестки.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты.
Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях, которые начнут действовать с 27 и 28 мая в Красногвардейском и Колпинском районах Петербурга.