Ремонт Липовой аллеи и Торфяной дороги стартовал в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе Петербурга стартовали работы по капитальному ремонту двух улиц. Дорожники обновят Липовую аллею и Торфяную дорогу общей протяженностью 1,73 км. Это более 21 тыс. кв. м проезжей части, сообщили 26 мая в Государственной административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ГАТИ, в связи с запланированными работами, с 27 мая по 30 июня начнут действовать ограничения на участке Липовой аллее — от Приморского шоссе до железнодорожного переезда и по Торфяной дороге — от железнодорожного переезда до Богатырского проспекта, включая перекрестки.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях, которые начнут действовать с 27 и 28 мая в Красногвардейском и Колпинском районах Петербурга.

Андрей Цедрик