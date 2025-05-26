На Дону следователи начали проверку передачи рощи для застройки

В Ростовской области следователи начали проверку после обращения о передачи рощи частнику для застройки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На проблему внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина обратили жители поселка Каяльского. По их словам, роща является значимой для жизни поселка, а местная администрация «игнорирует запросы общественности и действует без учета интересов местных жителей».

О результатах проверки руководитель СК России по Ростовской области доложит в центральный аппарат ведомства.

Константин Соловьев