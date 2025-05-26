Путин назвал утильсбор мерой поддержки автопрома
Утилизационный сбор на автомобили является способом поддержки отечественного автопрома, не нарушающим международные требования. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Инструменты поддержки могут быть совершенно цивилизованные и даже норм ВТО нарушать не будут»,— сказал глава государства на встрече с представителями российских деловых кругов (цитата по сайту Кремля).
Господин Путин подчеркнул, что к этому вопросу необходимо относиться внимательно, так как иностранные производители тоже получают государственное субсидирование.
Утильсбор — это налог, который импортеры и производители должны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство. Он взимается для обеспечения последующей переработки этого ТС. Платеж ввели в России в 2012 году при вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Он касается легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов и других видов транспортных средств.
Подробнее — в материале «Ъ FM» «Утильсбор напомнил о долге».