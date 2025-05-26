«В такси на Кавказе “китайцы” не приживутся, так и будем ездить на “Грантах”»

С марта 2026 года в РФ вступит в силу закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Портал Autonews собрал топ-7 моделей машин, которые собираются в России, наиболее популярны у покупателей и могут работать в такси. Речь идет о Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7 / F7x, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5. Свое мнение о том, как новые правила отразятся на рынке таксомоторных перевозок на Кавказе, высказал эксперт Станислав Маслаков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«На Северном Кавказе эффект от этого нововведении будет заметно слабее, чем в других регионах РФ. Причины кроются и в бедности населения, и в особенностях географии, благодаря которым основные потоки автомобильного импорта обходят регион стороной. Поэтому Lada Granta составляет основу здешнего таксопарка. Забавно, но до сих пор это вторая по популярности марка в СКФО, после давно уже забытой в остальной стране Lada Priora.

Так что, если новые правила заработают в полную силу даже у нас, при всем местном правовом нигилизме, в эконом-сегменте ничего принципиально не изменится. Как ездили на “Грантах”, так и будут ездить.

Таксист покупает Lada Granta в минимальной комплектации, отвозит к знакомым на СТО, чтобы все докрутить, а затем нещадно эксплуатирует ее пару лет, не особо заботясь об обслуживании, и выбрасывает. За это время она несколько раз себя окупает. Опять же, запчасти найти проще, они дешевле, ремонт можно сделать в любом гараже. Нет ни сложной электроники, ни современных систем безопасности. О такой машине будет заботиться разве что пенсионер, пересевший со своего 40-летнего “Москвича”.

Lada Vesta — уже чуть другая история по комфорту, надежности и вместимости. Но это все еще относительно недорого и просто в обслуживании. Опять же, если покупатель догадался не брать ее в максимальной комплектации с ненадежной электроникой. Первое поколение, которое разрабатывалось и собиралось под чутким контролем тогдашний заморских владельцев “АвтоВАЗа”, показало неплохую надежность: многие уже проехали по полмиллиона километров. Плюс, при некоторой доработке салона, машины переводят даже в комфорт-класс.

Собственно, на этом расчет можно считать оконченным. Lada Aura — просто удлиненная и менее надежная за счет импортозамещения Vesta, к тому же их очень мало.

Что до “китайцев”, то на Северном Кавказе они по-прежнему не распространены, несмотря на перепрофилирование автосалонов. Для себя их еще покупают, но под такси они попросту не подходят. Haval и прочие кроссоверы сейчас активно замещают “немцев” и “французов” в качестве индивидуального или служебного транспорта. Но для такси они не годятся из-за высокой изначальной цены и сложности в обслуживании. Никто не будет ждать, пока из Китая придет нужная запчасть. Да и перепрошить мудреную электронику этих авто сможет далеко не каждый. А работа таксиста — это конвейер. Поэтому какое-то количество машин появится в комфорт- и в премиум-классе, но их доля на рынке останется незначительной».