Провожающие выходят из ячейки

В Курской области более 100 членов ЛДПР заявили о желании выйти из партии в знак протеста против исключения из нее лидера фракции ЛДПР в Курской облдуме Владимира Федорова. Бывшие и действующие депутаты, координаторы и активисты пригрозили отправить соответствующие заявления в центральный аппарат партии, если в региональном отделении не «наведут порядок» и не сменят его руководство. Нынешний глава партячейки Алексей Томанов считает, что этот демарш устроили исключительно друзья и родственники господина Федорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель фракции ЛДПР в Курской областной думе Владимир Федоров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший руководитель фракции ЛДПР в Курской областной думе Владимир Федоров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Об исключении из партии лидера ее фракции в Курской облдуме Владимира Федорова, возглавлявшего региональное отделение в 2009–2017 годах, рассказал “Ъ” 19 мая нынешний координатор партячейки и депутат облдумы Алексей Томанов. Он пояснил “Ъ”, что поводом для этого решения стали низкая вовлеченность господина Федорова в помощь жителям в период оккупации части региона вооруженными силами Украины, а также периодическое нарушение им устава ЛДПР и неисполнение решений ее руководящих органов.

Написавшие заявления партийцы уверены, что Владимира Федорова оклеветали, а нынешнее руководство отделения использует этот факт в корыстных целях.

«Мы на протяжении многих месяцев неоднократно обращались в руководящие органы партии с информацией о нарушениях в курском региональном отделении, злоупотреблениях действующего руководства. На наши письма никто не реагировал, с нами никто не связался, мы даже не получили официальных ответов»,— говорится в видеообращении, которое опубликовала в соцсетях Ирина Федосова, бывшая помощница экс-депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Иванова. Партийцы говорят, что направят эти заявления руководству партии, если в курском отделении не «наведут порядок», не отменят «необоснованные решения» и не сменят руководителя.

Ирина Федосова проинформировала “Ъ”, что к данному моменту собрано уже 112 заявлений и люди продолжают сообщать о своем желании выйти из партии: «Как мы и заявили, еще не отправили бумаги руководству. Ждем их реакции. А также продолжаем сбор новых заявлений». Владимир Федоров заверил “Ъ”, что обращение его бывших однопартийцев идет «не от него»: «Мне куда выходить, если меня уже исключили?» Он также добавил, что до сих пор не видел документов о своем исключении.

Алексей Томанов сказал “Ъ”, что заявления в отделение не поступали, а на прошлой неделе в партию вступили 80 волонтеров, активистов и участников СВО.

По его словам, в записи видео участвовали друзья, родственники и сотрудники Владимира Федорова, а его «сподвижники» обзванивали других партийцев с просьбой написать заявление под предлогом «перерегистрации» и иных вымышленных причин: «Мы связались с нашими партийцами: подавляющее большинство заявили, что не намерены покидать ЛДПР и шокированы попытками манипуляции их именем».

Политолог Александр Немцев полагает, что переходный период в курском отделении ЛДПР и не мог пройти спокойно: «При смене партийного руководства подобные события происходят всегда. За 20 лет коммуникабельный Владимир Федоров привлек в партию много людей, в том числе из своих друзей молодости, знакомых и коллег по работе. Среди них нет ярких и узнаваемых персон — обычные рядовые члены партии. Их уход стыкуется с перестройкой, которая происходит в ЛДПР по всей стране». Однако, по мнению эксперта, особых последствий этот демарш не возымеет: партия «продолжит участвовать в выборах и набирать неплохие проценты».

Сергей Толмачев, Воронеж