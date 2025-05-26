Путин: Россию пытаются выставить виноватой в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине и теперь пытаются выставить ее виноватой в конфликте. Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили — и все, как будто так и надо, кровавый (переворот.— "Ъ") причем»,— сказал Владимир Путин.

«Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми»,— добавил президент.

Объявляя специальную военную операцию, президент Владимир Путин говорил, что России «не оставили никаких шансов поступить иначе». Российские власти объясняли свое решение необходимостью «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил в интервью «Ъ», что в сложившейся ситуации виноваты Вашингтон и Брюссель.

Подробнее о позиции России — в интервью Сергея Лаврова «Ъ».

Анастасия Домбицкая