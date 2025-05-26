Сбербанк расширяет партнерство с Северной Осетией в сфере инвестиций

Сбербанк и Северная Осетия-Алания расширили партнёрство на Кавказском инвестиционном форуме, проходящем в Минеральных Водах. 26 мая 2025 года Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и Глава Республики Сергей Меняйло подписали соглашение о сотрудничестве в реализации приоритетных инвестиционных проектов региона. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбер Фото: Сбер

«В прошлом году на Кавказском инвестиционном форуме мы договорились о совместном внедрении отечественных решений и сервисов Сбера, цифровой трансформации бизнеса и разработке комплексных проектов для социальной сферы. Теперь расширяем сотрудничество и в направлении анализа, подготовки и реализации масштабных инвестиций»,— отметил Анатолий Песенников.

Глава Северной Осетии подчеркнул давность и продуктивность взаимоотношений с финансовой организацией: «Мы много лет активно и плодотворно сотрудничаем со Сбербанком, и это сотрудничество постоянно укрепляется и расширяется. Банк активно участвует в реализации инвестиционных и социально важных проектов, направленных на развитие Северной Осетии. Подписанное сегодня на полях КИФ соглашение отражает стремление обеих сторон к продолжению партнерских долгосрочных отношений. В данном случае речь идет о возможности применения современных банковских технологий и новых финансовых инструментов».

Тат Гаспарян