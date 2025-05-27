На выполнение ремонтных работ здания Верховного суда Республики Татарстан выделят 11,7 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт здания Верховного суда Татарстана направят 11,7 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ На ремонт здания Верховного суда Татарстана направят 11,7 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В ходе работ планируется отремонтировать кабинеты и коридоры, разобрать покрытия полов из линолеума, установить плинтуса и керамогранитную плитку, покрасить обои, а также обновить ливневую канализацию.

Заказчиком работ выступает Верховный суд Татарстана. Работы должны выполнить до 30 сентября 2025 года.

Ранее на ремонт здания суда уже выделяли 223 млн руб. Основную часть средств планировали направить на поставку кондиционеров.

Диана Соловьёва