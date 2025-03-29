В Казани на ремонт здания Верховного суда Татарстана выделили 223 млн руб. из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт здания Верховного суда Татарстана выделили 223 млн рублей

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ На ремонт здания Верховного суда Татарстана выделили 223 млн рублей

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Основная часть средств — около 59 млн руб. — будет потрачена на установку кондиционеров. Еще 41,8 млн руб. выделено на ремонтные работы, а 35,8 млн руб. — на облицовочные работы гранитом. Также планируется ремонт железобетонных перекрытий (33,6 млн руб.), уличные работы (8 млн руб.) и обогрев входной группы (7,3 млн руб.). Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Кроме ремонта здания Верховного суда, планируется капремонт отдела полиции «Промышленный» в Казани за 27,3 млн руб., капремонт трех зданий для размещения службы судебных приставов в Альметьевске, Чистополе и Кукморе за 4,3 млн руб.

Также 1,5 млн руб. планируют направить на капремонт здания отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в Набережных Челнах, 1 млн руб. — на ремонт помещений изолятора временного содержания в Агрызе и 1,2 млн руб. — на два пункта охраны порядка отдела полиции: в Казани и Зеленодольске.

Начальная цена по всем объектам в тендере составляет 258,3 млн руб.

Влас Северин