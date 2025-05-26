Талисман Канна

24 мая в Канне завершился 78-й кинофестиваль. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность», Гран-при взяла «Сентиментальная ценность» датчанина Йоакима Триера. Мы же хотим отдельно поговорить об одном из героев ковровых дорожек и фотоотчетов — Джереми Стронге. Стронг в этом году стал членом жюри фестиваля, а также еще раз доказал, что он идеально работает с необычными костюмами.

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В первый день фестиваля Стронг показал, что костюмы пастельных оттенков смотрятся одинаково выигрышно как в расслабленном варианте, так и в более формальном. Днем актер надел деконструированный вельветовый костюм с панамой — выбор пал на французскую марку Lanvin. На церемонии открытия Джереми Стронг появился уже в смокинге, но тоже розового пастельного оттенка. Для этого выхода актер выбрал Loro Piana, один из своих любимых брендов.

Эксперименты Джереми Стронга не ограничиваются заигрыванием с оттенками. Например, 16 мая актер предстал перед фотографами в кастомном костюме Haans Nicholas Mott, созданном специально для него. Асимметричный пиджак, легкий материал и однотонные рубашка и бабочка — Джереми Стронг давно отказался от скучных классических смокингов — за это его и любят стилисты и фотографы.

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Почти все выходы Джереми Стронга на Каннском кинофестивале были в Loro Piana. Но ни разу это не был обычный костюм или смокинг — Стронг либо экспериментировал с аксессуарами (например, превратив бабочку в полноценный бант), либо позволял себе играть с оттенками (мятный смокинг мы запомним надолго).

Чтобы так выглядеть на официальных мероприятиях со строгим дресс-кодом, необходимо, во-первых, точно знать свой личный стиль и предпочтения, а во-вторых, не бояться пробовать новое. Правда, пробовать новое на официальных мероприятиях не рекомендуем — лучше сначала проверить себя и свой гардероб на мероприятиях попроще, чтобы не ударить в грязь лицом на формальной вечеринке.

Илья Петрук