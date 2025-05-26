С нижегородского бизнесмена взыщут 9,3 млн рублей за незаконную вырубку леса

Нижегородскому предпринимателю предстоит выплатить 9,3 млн руб. за незаконную вырубку леса в Городецком районе. По данным областной прокуратуры, соответсувюще решение принял Городецкий районный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», фигурантом по уголовному делу о незаконной вырубке проходил директор ООО «Эмеральд Ивент». По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором ООО «Эмеральд Ивент» является Сергей Уланов, бенефициаром — бывший министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов. Вырубка проходила по соседству с турбазой «Изумрудное».

Разрешения на вырубку деревьев у директора ООО «Эмеральд Ивент» не было. Тем не менее, он договорился с одним из местных жителей, что тот спилит деревья на земельном участке, находящемся в аренде у предприятия.

В итоге ущерб государству составил 7,6 млн руб., которые теперь предприниматель должен выплатить. Еще 1,7 млн руб. — штраф за незаконную вырубку.

Андрей Репин