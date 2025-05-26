Лига борьбы

Завершившийся 24 мая чемпионат России был третьим, целиком, от старта до финиша, прошедшим в условиях полной международной изоляции, и не уступил флагманским, составляющим так называемую большую европейскую пятерку — английскому, испанскому, итальянскому, немецкому и французскому,— в уровне интриги и увлекательности борьбы в турнире. Впрочем, по большинству остальных ключевых показателей, характеризующих качество турнира, Российская премьер-лига (РПЛ) оказалась, конечно, от них далека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победив «Динамо» в заключительном 30-м туре, «Краснодар» (в черно-зеленой форме) прервал победную серию «Зенита», выигравшего шесть предыдущих чемпионатов России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Победив «Динамо» в заключительном 30-м туре, «Краснодар» (в черно-зеленой форме) прервал победную серию «Зенита», выигравшего шесть предыдущих чемпионатов России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Чемпионы

Нынешний чемпионат России заставил вспомнить об одной когда-то присущей ему привлекательной черте, которая придает шарма любому первенству. Он обладал ею уже довольно давно — в те времена, когда ресурсов у его сильнейших клубов было столько, что они могли бороться за дорогих игроков и с представителями «большой пятерки», а уж представить, что однажды отечественный футбол вдруг надолго отлучат от международных соревнований, и вовсе было немыслимо. Черта эта — «сменяемость» чемпионов. Доминирование какого-то клуба греет душу его поклонникам, но для остальных потребителей футбольного продукта — серьезный недостаток. Так вот, доминированием, иногда явным, одного или двух выделяющихся среди всех гигантов грешила как раз «большая пятерка». А в России в период с 2002 по 2018 год золото досталось аж пяти клубам — ЦСКА, «Спартаку», «Рубину», «Зениту» и «Локомотиву». И никто из них не смог задержаться на верхушке дольше чем на сезон.

Но потом эта особенность вдруг испарилась, сдавшись под напором «Зенита». Петербургский клуб выиграл шесть подряд чемпионатов России, пять первых в этой длиннющей по меркам чуть ли не любой страны серии — с запасом, досрочно.

В 2025 году она наконец оборвалась, а в России появился седьмой в его истории клуб, сумевший добыть чемпионское звание. Причем очень симпатичный клуб, который спринтерскими по футбольным меркам — за 17 лет, если считать с момента основания, за 14, если считать с момента попадания в элитный дивизион,— темпами достиг верхушки не благодаря разовым щедрым вливаниям владельца или подтянутого влиятельными покровителями спонсора, а кропотливой и основательной работе по выстраиванию бренда. И эта основательность позволяет рассчитывать на то, что «Краснодар» и после своего триумфа сбережет потенциал, позволяющий бороться за золото.

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Хотя и в «большой пятерке» все тоже было любопытно. Тоска — это только по Франции и отчасти Испании. Во французском чемпионате в четвертый раз подряд золото завоевал ПСЖ, который и ближайших преследователей превосходит на голову и для которого внутреннее первенство, кажется, превратилось в разминку перед встречами Лиги чемпионов. В этом розыгрыше он достиг ее финала, в котором 31 мая встретится с «Интером». В Испании же исправно чередуют победы «Барселона» и «Реал». В 2025 году настала очередь каталонцев.

Но в других чемпионатах сюжеты были довольно захватывающими. В итальянском прошедший всю дистанцию «Интер» не сдюжил против «Наполи». В немецком его фронтмен «Бавария» с блеском реабилитировалась за прошлогодний провал, когда была вынуждена снизу вверх смотреть на обогнавший ее «Байер». В английском после четырех чемпионских сезонов рухнул на третье место «Манчестер Сити», а золотая награда досталась «Ливерпулю».

Уровень конкуренции

Самый очевидный способ проверить, насколько чемпионат конкурентен, насколько в нем высок градус борьбы,— это оценить плотность его таблицы. Она выражается в отрыве того, кто ее возглавляет, от того, кто замыкает. У чемпионата России плотность чаще всего неплоха, и завершившийся турнир исключением не стал, хотя своему предшественнику и проиграл по всем статьям. В 2024 году занявший первое место «Зенит» не набрал и двух третей из стоявших на кону очков, занявший последнее место «Сочи» — почти 27%. Нынче показатели лидера — «Краснодара» — и аутсайдера — «Факела» — немножко рутиннее, обыденнее. Но все равно на фоне «большой пятерки» смотрятся красиво, в ней разрывы солиднее.

Однако торопиться с присуждением чемпионату России бонуса за такое достижение все-таки не стоит из-за важной оговорки. Он компактнее.

В российском первенстве всего 16 клубов, а не 20, как в Англии, Испании и Италии, или 18 во Франции и Германии. Так что цифры «Факела» корректнее сравнивать с цифрами, допустим, 16-й команды английского чемпионата. А ею был «Вулвергемптон». И он набрал в три с половиной раза больше очков, нежели очутившийся внизу таблицы «Саутгемптон».

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Но чтобы лучше понять значение оговорки, желательно приглядеться даже не к «Вулвергемптону», а к его соседям. На строчку выше — великий «Манчестер Юнайтед», который переживает глубокий кризис, но недавно выступал в финале Лиги Европы, второго по рангу еврокубка. А на строчку ниже — «Тоттенхем», манчестерцев в том финале обыгравший и завоевавший путевку в Лигу чемпионов. В составах обоих — множество классных игроков из различных сборных.

Но с чем не поспоришь, так это с тем, что уровень конкуренции в РПЛ был достойным.

Уточнение требуется разве что насчет аутсайдеров. С теми, кто вылетит из премьер-лиги, ясность наступила как-то чересчур рано.

Зато на верхних этажах была жара, какая «большой пятерке» и не снилась. В ней единственным чемпионатом, в котором «золотая гонка» шла вплоть до финиша, оказался итальянский. «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария» и ПСЖ обеспечили себе титулы загодя, а ливерпульцы с парижанами — сильно загодя, за четыре и шесть туров до окончания турнира.

А в России снова, как и в 2024 году, охота за медалями была исключительно увлекательной. Перед заключительным туром «Краснодар» от «Зенита» отделял один-единственный балл, и этот запас краснодарцы удержали. А позади них рубились за бронзу ЦСКА, который ее получил, «Спартак» и «Динамо». Шикарная история. При этом по ходу первенства на чемпионские амбиции намекали и те же спартаковцы, на зимний перерыв уходившие, по сути, фаворитами, и динамовцы, и даже финишировавший шестым «Локомотив».

Градус сенсационности

Прелести всякому чемпионату добавляют и сюрпризы различных оттенков. С ними в «большой пятерке» дела обстояли недурно. В Англии, как уже было сказано, крах потерпели «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» и — если оценивать выступление заданными этим клубом в прежние годы стандартами — «Манчестер Сити», а «Ливерпуль», невзирая на уход трудившегося с ним с целое десятилетие Юргена Клоппа и приход нового наставника без образцового и надежного бэкграунда — Арне Слота, предстал роскошной командой. В Италии феноменальный ренессанс пережил «Наполи», в 2024 году рухнувший в подвал топ-десятки. В Германии бронзу выгрыз «Айнтрахт», который не выглядел претендентом на великие свершения. В Испании резко сдала «Жирона», которая в сезоне, предшествовавшем этому, успела полидировать и отстала только от «Реала» с «Барселоной».

В России все сюрпризы были относительными. Например, удивили новички РПЛ. «Акрон» с ходу вскарабкался на девятое место. Махачкалинское «Динамо» стало 11-м, но, во всяком случае, это даже выше, чем «зона стыковых матчей». «Краснодар», разумеется, тоже удивил. Но его чемпионство, строго говоря, на полноценную сенсацию не тянет. Странно в таком ключе говорить о клубе, который вообще-то и в 2024 году дрался за золото до финишной ленточки, а в награду заработал серебро.

Зрелищность

К факторам, от которых в значительной степени зависит привлекательность футбольного чемпионата, относятся объем и эффективность атакующих действий. Доступнее всего его выражает количество забитых в нем голов. Когда-то средняя результативность в российском чемпионате была такой, что, незнакомые с ним иностранцы, увидев данные, могли бы решить, что участникам этого первенства запрещено регламентом заключать контракты с форвардами. Регулярно поражать ворота просто некому. Затем в течение нескольких лет средняя результативность потихоньку росла, пока, после случившегося пару лет назад термоядерного взрыва, не зашкалила за отметку в три мяча, о которой раньше российские любители атакующего стиля и грезить не могли. Но оказалось, что и в РПЛ проник тренд на открытый футбол, а команд, привыкших закрываться на своей половине, все меньше и меньше.

В предыдущем чемпионате она, правда, упала, но не настолько существенно, чтобы бить тревогу,— к «нормальным» показателям, не стыдным в сопоставлении с показателями «большой пятерки». В сезоне нынешнем средняя результативность чуточку поднялась — до 2,7 гола за игру. В двух первенствах «большой пятерки» — испанском и итальянском — она была ниже, в английском и французском — выше, но ненамного. Далеко впереди одна Германия.

С кем в РПЛ по-прежнему неважно, так это с бомбардирами топ-класса. Игроков с такими навыками в ней мало. Больше всего голов в чемпионате в активе спартаковца Манфреда Угальде — 17. Это на четыре мяча меньше, чем было у лидера прошлогодней бомбардирской гонки зенитовца Матео Кассьерры. В «большой пятерке» ее передовики поражают ворота куда чаще.

Результативность чемпионата нередко напрямую влияет — разумеется, позитивно—– на посещаемость, которая в чемпионате России после домашнего мирового первенства 2018 года росла постоянно и достаточно бурными темпами. Но потом рост остановился, и пошел обратный процесс. Сначала посещаемость подкосили антикоронавирусные ограничения, а затем — не принятый фанатами, но повсеместно внедренный Fan ID. Дошло до того, что в сезоне позапрошлом на матчи чемпионата России ходили в среднем меньше 10 тыс. человек.

С этой точки зрения закончившееся в выходные первенство похоже на прорыв. По его итогам средняя посещаемость зашкалила за 12 тыс. зрителей. Это даже больше, чем РПЛ зафиксировала в 2022 году, перед введением Fan ID. Кажется, что отечественные футбольные функционеры все-таки более или менее верно рассчитали последствия интеграции сложного инструмента в спортивный ландшафт. Ну да, некоторое время он будет отталкивать аудиторию, но одновременно будет происходить и адаптация к нему, «замещение» выбывших новичками — допустим, теми идеальными болельщиками, незнакомыми с фанатским хардкором, что ходят на стадион всей семьей и энергично пользуются всеми предоставляемыми клубами и аренами услугами, увеличивая доходы matchday.

Финансовая устойчивость

РПЛ еще до санкций 2022 году потеряла статус лиги, которая по масштабам амбиций и ресурсов не прочь потягаться с «большой пятеркой». А отстранение от международного футбола, понятно, помочь ей заново подтянуться к ведущим чемпионатам не могло. В общем, если говорить о деньгах, то «большая пятерка» уже где-то в космосе. А разницу между ней и РПЛ наглядно иллюстрирует совокупная трансферная стоимость игроков лиг, согласно оценке Transfermarkt. У российского первенства она практически вчетверо ниже, чем у наименее богатого среди чемпионатов-флагманов — французского (см. справку). Поступления же гигантов европейского футбола, возглавляющих рейтинг Deloitte Money League, ранжирующего клубы по доходам — «Реала», «Манчестер Сити», ПСЖ, «Барселоны», «Баварии», «Ливерпуля»,— таковы, что любой из них, поднапрягшись, мог бы при желании взять на содержание всю российскую лигу.

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Но скверный момент заключается не в этом. В текущем десятилетии казалось, что российские клубы научились наконец жить по средствам. Это раньше ежегодно в РПЛ случались финансовые драмы, трагедии и конфузы, из-за которых теряли способность выжить в ней или хотя бы посражаться за выживание в том числе клубы с пристойной на первый взгляд репутацией и более или менее звучным названием.

Жертвы неумеренных аппетитов, безграмотного менеджмента, пагубного пристрастия к средствам из региональных бюджетов — «Сатурн», «Амкар», «Алания», «Москва», «Анжи» — один за другим исчезали в недрах футбольного ландшафта.

Но с 2021 года, после крушения «Тамбова», ситуация претерпела радикальные метаморфозы. Никаких больше проблемных клубов, никаких фатальных задержек по зарплатам и угроз забастовок. Можно было подумать, что российская футбольная экономика успешно прошла курс оздоровления. Но спустя четыре благополучных года симптомы вернулись.

В списке ключевых тем сезона — те, что связаны с коммерческими бедами. У «Крыльев Советов» обнаружились не погашенные долги перед «Ростехом» на астрономическую для провинциального клуба сумму под 1 млрд руб. Про «Химки» все узнали, что их футболистам не платят зарплату месяцами, а источники финансирования команды днем с огнем не сыщешь. «Крылья» вроде бы выход нашли. В «Химках», чтобы они не снялись в концовке чемпионата, РПЛ пришлось вводить «внешнее управление». Впрочем, они все равно лишились лицензии на будущий сезон, как и претендовавший на прорыв в элиту из второго дивизиона «Черноморец». Читая эти новости, было забавно вспоминать о том, что нет-нет в российском футбольном сообществе возобновлялись разговоры о расширении премьер-лиги. Похоже, до него она не доросла.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков