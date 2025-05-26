На стене футбольного стадиона появится мурал с историей Ярославля

В Ярославле на стену стадиона «Шинник» начали наносить большой мурал, на котором будет изображена история города. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Мурал создается в рамках ежегодного фестиваля уличного искусства «Ярстритарт», в этом году он посвящен истории города.

«Здесь ребята планируют изобразить историю Ярославля от момента основания и помечтать о том, каким Ярославль может выглядеть в будущем. Мы надеемся, что произведение, которое сейчас создается, понравится ярославцам»,— прокомментировала начальник управления по молодежной политике мэрии Мария Забалуева.

В мурал войдут 15 изображений. Их создают мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Иваново, Иркутска, Красноярска и Ярославле. Закончить создание мурала намерены ко Дню города, который состоится 31 мая.

Алла Чижова