В многоэтажке Екатеринбурга выявили нелегальное производство сыра
В Екатеринбурге сотрудники полиции и Россельхознадзора выявили незаконное предприятие по производству сыров «элитных сортов», сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В ходе проверки на первом этаже жилого дома было обнаружено 56 кг сыров. «Производство осуществляется индивидуальным предпринимателем Р. Цимфером без оформления обязательных ветеринарных сертификатов — в нарушение требований Технических регламентов Таможенного союза»,— сказано в сообщении Россельхознадзора. По данным ведомства, производство было поставлено на поток и осуществлялось с января.
В настоящее время вся обнаруженная продукция изъята. Сотрудники полиции и Россельхознадзора продолжают проверку деятельности предпринимателя. По ее результатам будет принято соответствующее решение.