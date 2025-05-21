В многоэтажке Екатеринбурга выявили нелегальное производство сыра

В Екатеринбурге сотрудники полиции и Россельхознадзора выявили незаконное предприятие по производству сыров «элитных сортов», сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе проверки на первом этаже жилого дома было обнаружено 56 кг сыров. «Производство осуществляется индивидуальным предпринимателем Р. Цимфером без оформления обязательных ветеринарных сертификатов — в нарушение требований Технических регламентов Таможенного союза»,— сказано в сообщении Россельхознадзора. По данным ведомства, производство было поставлено на поток и осуществлялось с января.

В настоящее время вся обнаруженная продукция изъята. Сотрудники полиции и Россельхознадзора продолжают проверку деятельности предпринимателя. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

Полина Щуцкая