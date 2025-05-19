За неделю в Черноземье произошло 266 пожаров, семь человек погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 266 пожаров, в результате которых семь человек погибли и еще как минимум пятеро пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 23 возгорания, из которых пять произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Два раза пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 1,2 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 19 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали 46 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 30 пожаров. Три человека погибли, еще один — пострадал. Подразделения МЧС России десять раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 48 пожаров. Один человек погиб в результате возгорания из-за обстрелов ВСУ. Четыре человека пострадали в бытовых пожарах. Подразделения МЧС России 49 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 46 пожаров. О пострадавших не сообщается. Пожарные 27 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Орловской области зарегистрировано 71 возгорание. Трое погибли, 32 человека эвакуировали и еще 26 спасли. Подразделения МЧС России 48 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению. Взрывотехники ликвидировали восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 38 пожаров. Пострадавших не зафиксировано. Подразделения МЧС России отреагировали на 18 дорожных происшествий.

С 5 по 11 мая в Черноземье произошло 290 пожаров, в результате которых погибли три человека, еще как минимум трое пострадали.

Егор Якимов