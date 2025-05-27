Новая индустриализация России: план ЛДПР для экономического прорыва

Сегодня перед Россией стоит амбициозная задача — усиление страновой субъектности как одного из полюсов современного многополярного мира. Непременными условиями этого являются укрепление экономического суверенитета, динамичное социально-экономическое развитие, рост благосостояния и приумножение нашего народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий

Фото: пресс-служба ЛДПР Председатель ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий

Фото: пресс-служба ЛДПР

Неолиберальная экономическая модель, доминирующая с 1990-х годов, исчерпала себя. Сейчас даже сама идея об интеграции с Западом превратилась в абсурд. Мы видим, как бывшие «партнеры» стремятся подорвать нашу экономику и открыто декларируют намерение нанести России стратегическое поражение и добиться ее распада.

Именно поэтому мы создали Экономический совет ЛДПР, в который вошли ведущие эксперты, промышленники и политики. При взаимодействии с правительством страны, крупнейшими предприятиями и деловыми объединениями готовятся предложения для нового экономического прорыва.

Наша страна обладает уникальным набором природных ресурсов, технологического наследия и человеческого потенциала, однако пока сохраняет зависимость от сырьевого экспорта и столкнулась с серьезным отставанием в обрабатывающей промышленности.

При этом российский рынок по большому счету открыт, и конкуренция носит явно несправедливый характер. Электричество, металл и другие ресурсы достаются нашим заводам по более высоким ценам, чем предприятиям из других стран. В отсутствие стимулирующей внутреннее производство экономической политики мы столкнулись с большими потерями: исчезли тысячи предприятий, прекратили существование целые отрасли.

Совокупный среднегодовой темп прироста объема производства в обрабатывающих отраслях за тридцатилетие с распада СССР составил всего 0,72%, в результате чего российская обрабатывающая промышленность за этот период выросла менее чем на четверть. За это же время страны, когда-то отстававшие от России и находившиеся в заведомо худшем положении, продемонстрировали многократный рост промышленности.

Поэтому основной упор должен быть сделан на ускоренное и диверсифицированное промышленное развитие, на Новую индустриализацию.

В своем ежегодном послании к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года Президент России В. В. Путин среди задач развития обозначил: «Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия».

Ослабление и даже утрата промышленного потенциала — это утрата суверенитета: если вы не производите, то вы не внедряете инноваций, если не внедряете инноваций — вам не нужна наука, не нужны высококвалифицированные сотрудники, вы начинаете экономить на образовании, здравоохранении, на благоустройстве городов. Для России жизненно необходимо восстановить производственный комплекс в условиях враждебного внешнего окружения, экономических санкций и крайне неблагоприятных демографических тенденций.

Именно Новая индустриализация может выступить тем ключевым фактором, который способен привести к решению огромного комплекса стоящих перед страной задач в области экономики, демографии, социальной сферы, образования, развития научно-технического и оборонного потенциала. Новая индустриализация даст толчок к развитию обширных российских территорий, резко повысит качество жизни в малых городах, приведет к появлению новых современных и комфортабельных населенных пунктов.

Что же мешает реализовать эти планы? В рамках сложившейся экономической системы можно выделить особо деструктивные постулаты, которые наносят колоссальный вред промышленности, науке, сфере услуг и в конечном счете благосостоянию жителей страны.

В основе сегодняшнего подхода государственного регулятора к денежно-кредитной политике лежат «финансовая стабильность и таргетирование инфляции». Но на практике проведение жесткой монетарной политики приводит к снижению спроса, покупательной способности, инвестиций, то есть тормозит реальную экономику. Более того, высокая стоимость заемного капитала перекладывается в стоимость конечной продукции, что только способствует инфляции.

На сегодняшний день в России практически отсутствует «инфляция спроса» (то есть повышение цен на продукты ввиду повышенного спроса на них). Наблюдаемая сейчас инфляция определяется как «инфляция издержек», то есть рост цен вследствие повышения стоимости средств производства (кредитные ресурсы, тарифы на топливо, электроэнергию и перевозки, налоги и т. д.).

Тезис о том, что рост спроса опережает возможности производства, что и является основной причиной инфляции, полностью опровергнут во второй половине 2024 года. Например, производство зерноуборочных комбайнов почти в два раза превысило платежеспособный спрос на них, остатки готовой продукции возросли до 40% ежегодного объема производства, при этом рыночная стоимость машин продолжила увеличиваться вследствие роста цены металла, электроэнергии, логистических услуг и т. д. Аналогичная ситуация наблюдается во многих обрабатывающих отраслях.

Оптимальным способом борьбы с инфляцией является увеличение предложения через стимулирование производства и конкуренции. Развитие промышленности сопряжено с повышением доступности заемного капитала — снижение кредитных ставок приводит к росту инвестиций и производства.

Наиболее пагубное заблуждение налоговой политики России заключается в том, что для увеличения поступлений в бюджет необходимо увеличение налоговой нагрузки. Именно поэтому объем государственных изъятий из экономики в России значительно выше уровня как развитых, так и развивающихся стран. Однако при постоянном росте ставок налогов и ужесточении администрирования налоговыми органами деловая активность замедляется, что приводит к сокращению потенциальных поступлений в бюджет. Главенствующим принципом фискальной системы должно быть наращивание поступлений в бюджет не через повышение налоговых ставок, а за счет роста налоговой базы, то есть создания благоприятных условий для роста производства.

Ставка налога на доходы физических лиц в России действительно одна из самых низких в мире — 13% для зарплаты менее 2,4 млн руб. в год (большинство сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности имеют такой уровень дохода). При этом работодатель уплачивает в бюджет взносы на пенсионное обеспечение работника по старости, медобслуживание и пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам, взносы на обеспечение выплат в случае травматизма и профзаболевания. Таким образом, реальная ставка налога на каждый рубль зарплаты составляет до 51,5% (с учетом НДС), что выше, чем в Германии (45%), США (35%), Канаде (33%), КНР (20%).

В Российской Федерации отсутствует необлагаемый налогом минимальный доход, а, например, в Китае подоходный налог с зарплаты, эквивалентной сумме менее 55 тыс. руб. в месяц, составляет 0%, в Канаде нулевой налог — для зарплат, эквивалентных сумме менее 90 тыс. руб. в месяц.

В погоне за валютной выручкой и стабилизацией внешнеторгового баланса налоговое, тарифное и нормативное регулирование рынков сырья и первичных продуктов его переработки организовано таким образом, что цены на эти продукты, по сути, национальное достояние и богатство, внутри России выше, чем на зарубежных рынках. Например, по состоянию на октябрь 2024 года цена холоднокатаной рулонной стали в России была $969 за тонну, в Китае — $660, в ЕС — $730. Такая же ситуация с бензином, пластмассами, древесиной, электроэнергией и т. д. Такой подход не позволяет нашей промышленности пользоваться естественными конкурентными преимуществами.

В рамках неолиберальной парадигмы непреложным считается постулат о том, что свобода международной торговли и членство России во Всемирной торговой организации (ВТО) являются благом для российской экономики. Казалось бы, сейчас данный тезис себя изжил и воспринимается как плохая шутка. Но нет! До сих пор, в 2025 году, чиновники разных уровней при обсуждении мер защиты российского рынка ссылаются на необходимость выполнения условий членства в ВТО и прочих договоров с недружественными странами. Поставки продукции, аналоги которой на хорошем уровне производятся внутри страны, никак не ограничиваются, а в некоторых случаях субсидируются. Такой подход ограничивает развитие российских заводов, снижает их конкурентоспособность, приводит к сокращению зарплат. Мы убеждены, что в существующих условиях России, возможно, было бы полезнее снять с себя все обязательства в рамках ВТО.

Действующая экономическая система привела к тому, что сегодня в России невыгодно производить промышленные товары. Запустить Новую индустриализацию можно только комплексом мер разумной экономической политики — налоговой, денежно-кредитной и внешнеторговой.

Сегодня денежно-кредитная политика носит рестрикционный характер. Центробанк со второй половины 2024 года целенаправленно «охлаждает» экономику страны. Ключевая ставка сегодня находится на максимальном уровне за последние 20 лет, что не только не позволяет осуществлять инвестиции в развитие, но ставит на грань выживания целые отрасли, в первую очередь машиностроительный комплекс. Нужно обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за счет снижения ключевой ставки до уровня «инфляция + 1%».

Помехой развитию производства выступает также поддерживаемое регулятором избыточное резервирование. В результате проводимой ограничительной политики более 60% субсидий, направляемых на развитие той или иной отрасли, выполнение того или иного нацпроекта, расходуются на льготирование кредитов и снижение процентных ставок по ним. То есть огромная часть бюджета расходуется на исправление последствий денежно-кредитной политики.

Считаем полезным для организации финансовых механизмов модернизации производства выделить категорию промышленных банков, для которых следует снизить требования по начислению резервов при условии ограничений операций с населением. Устанавливать для таких финансовых организаций альтернативную, значительно более низкую или нулевую ключевую ставку.

Главенствующим принципом при формировании налоговой системы Российской Федерации должен стать уход от сугубо фискальных целей к стимулированию роста и развития обрабатывающей промышленности.

Сейчас эффективная ставка машиностроительного предприятия по налогам и взносам в отношении работника с годовым доходом 2,4 млн руб. составляет 48,5%, а в отношении работника с годовым доходом 5 млн руб.— 42,9%. С ростом заработной платы ставка продолжает снижаться. Для снижения налоговой нагрузки на производство и более справедливого распределения доходов необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к справедливой умеренно прогрессивной шкале.

Среди прекрасно зарекомендовавших себя механизмов налогового стимулирования инвестиционной активности предприятий можно выделить инвестиционную льготу по налогу на прибыль, которая действовала в 1999–2001 годах. В России сегодня действуют схожие механизмы — инвестиционный налоговый вычет и федеральный налоговый вычет, однако они работают не во всех регионах и не распространяются на большую часть обрабатывающей промышленности. Необходимо внести в Налоговый кодекс положения, предоставляющие таким предприятиям право на применение инвестиционного вычета на общих прозрачных условиях в отношении инвестиций в основные средства.

Еще одна приоритетная сфера изменения налоговой политики — проведение «обратного налогового маневра» в сырьевых отраслях, точнее, устранение последствий от реализованных ранее «налоговых маневров». На сегодняшний день в области регулирования сырьевого производства, в частности нефти и газа, декларируется принцип равнодоходности продаж на внутреннем и внешнем рынках. На деле же осуществляется форсированное изъятие природной ренты за счет повышения внутренних налогов и акцизов. Экспортные пошлины, напротив, снижаются. Налоги приводят к росту внутренних цен на энергетические ресурсы, металл и пр.

Обеспеченность недорогим сырьем является конкурентным преимуществом страны и обязана стать базой для развития несырьевой экономики. Принципом управления сырьевыми секторами должно быть обеспечение минимальных цен на внутреннем рынке и перенос «рентной» нагрузки на экспортные поставки. Необходимы действия, повышающие привлекательность переработки относительно экспорта сырой нефти.

Важно рассмотреть вопрос о децентрализации консолидированного бюджета страны. В России две трети налоговых доходов поступают в федеральный бюджет, при этом большинство региональных бюджетов являются дефицитными. В результате регионы не имеют значительных стимулов к развитию. При этом именно власти на местах могут оперативно и гибко поддерживать свои предприятия и отслеживать их состояние, а также информировать федеральное правительство о выявлении системных проблем. Поэтому необходимо скорректировать принципы бюджетного федерализма в пользу регионов.

Внешнеторговая политика должна иметь стимулирующий характер: поддерживать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, выравнивать конкурентные условия, повышать доступность необходимого сырья и технологий, а также ограничивать ввоз готовой продукции, аналоги которой производятся на территории страны.

Новая индустриализация подразумевает взаимосвязь проводимой внешнеэкономической политики с состоянием каждой конкретной отрасли на текущем этапе и условиями ее конкуренции с зарубежными производителями. То есть, подтвердив наличие потенциала отрасли, государство за счет тарифных и нетарифных мер должно обеспечить равные условия для отечественных производителей на внутреннем рынке — компенсировать получаемые зарубежными производителями преимущества применением импортных пошлин и иных методов поддержки отечественных производителей. При этом по мере роста конкурентоспособности определенного сектора промышленности применяемость таких инструментов должна снижаться.

Основным приоритетом внешнеэкономической политики должно стать создание условий для развития несырьевого производства. Это важно для снижения зависимости экономики от сырьевого экспорта и перехода к более сложным и технологичным видам деятельности. Уровень защиты, включая размер пошлин и строгость нетарифного регулирования, должен определяться на основе сравнительного анализа условий производства в России (или в рамках Евразийского экономического союза) и в странах, где находятся основные конкуренты. Пошлины на промышленную продукцию не должны быть ни чрезмерно высокими, ни слишком низкими. Их задача — выравнивать условия конкуренции между российскими и зарубежными производителями, при этом обеспечивая определенное преимущество отечественным компаниям.

В основе процветания любого государства находятся его промышленность и трудолюбие граждан. ЛДПР предлагает строить будущее на «трех китах» Новой индустриализации — разумной налоговой, денежно-кредитной и внешнеторговой политике. В результате наша страна сможет совершить быстрый и мощный рывок в своем развитии, станет государством с качественно иным уровнем промышленности, науки, образования, медицины и социальной сферы. Более того, за счет укрепления экономического и технологического суверенитета, освоения и расширения ниш в высших звеньях продуктовых и технологических цепочек продолжит расти и геополитический вес России.