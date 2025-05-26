Аграрии Дона получат компенсацию за элитные семена до конца 2025 года

Донским аграриям на возмещение части затрат при покупке элитных семян будет выделено 155,7 млн руб. из регионального бюджета Такое постановление подписал врио губернатора Ростовской области, сообщает пресс-служба донского минсельхозпрома.

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По информации источника, субсидии распространяются на приобретение семян всех сельскохозяйственных культур, кроме картофеля и овощей. Претендовать на финансовую помощь могут предприятия агропромышленного комплекса и производители растениеводческой продукции, за исключением личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Для получения компенсации необходимо документально подтвердить расходы на приобретение и посев семян. Прием заявок будет проводиться в ноябре 2025 года, а средства сельхозпроизводители получат до конца 2025 года. Ежегодно данной формой поддержки пользуются около 200 сельскохозяйственных предприятий региона, поясняют в пресс-службе ведомства.

Валентина Любашенко