Более 5 тысяч человек примут участие в Международном женском форуме на Урале

В Екатеринбурге с 30 мая по 1 июня пройдет III Международный женский форум, на который зарегистрировались более 5,3 тыс. участников. Об этом сообщила заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На форуме будут присутствовать делегации из более чем 20 стран, включая представителей власти, бизнеса, общественных и политических объединений, а также дипломатов. По словам госпожи Берг, в этом году форум проходит под председательством России в совете глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В 2025 году форум впервые пройдет в течение трех дней и включит более 20 секций. Председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России и директор форума Ирина Чемезова сообщила, что темы секций будут включать женское предпринимательство, здоровье, материнство и сохранение семьи. Заместитель председателя Ирина Богинская добавила, что особое внимание уделят вопросам предпринимательства.