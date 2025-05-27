Рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье за пять лет

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|Город
|Средняя стоимость весной 2020 года (тыс. руб. за кв. м)
|Средняя стоимость весной 2025 года (тыс. руб. за кв. м)
|Изменение (%)
|Челябинск
|42,5
|109,1
|157
|Казань
|85,4
|199,1
|133
|Омск
|49,3
|115
|133
|Ростов-на-Дону
|64,8
|141,2
|118
|Нижний Новгород
|74,6
|162,4
|118
|Краснодар
|67,5
|141
|109
|Воронеж
|53,7
|111,2
|107
|Самара
|62
|127,9
|106
|Красноярск
|64,6
|131,5
|104
|Волгоград
|51,9
|105,7
|103
|Екатеринбург
|74,8
|142,9
|91
|Пермь
|61
|113,9
|87
|Новосибирск
|74,1
|136,5
|84
|Уфа
|72,7
|131,4
|81
|Санкт-Петербург
|136,7
|231,9
|70
|Москва
|249,2
|352,5
|41