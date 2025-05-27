Рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье за пять лет

Город Средняя стоимость весной 2020 года (тыс. руб. за кв. м) Средняя стоимость весной 2025 года (тыс. руб. за кв. м) Изменение (%) Челябинск 42,5 109,1 157 Казань 85,4 199,1 133 Омск 49,3 115 133 Ростов-на-Дону 64,8 141,2 118 Нижний Новгород 74,6 162,4 118 Краснодар 67,5 141 109 Воронеж 53,7 111,2 107 Самара 62 127,9 106 Красноярск 64,6 131,5 104 Волгоград 51,9 105,7 103 Екатеринбург 74,8 142,9 91 Пермь 61 113,9 87 Новосибирск 74,1 136,5 84 Уфа 72,7 131,4 81 Санкт-Петербург 136,7 231,9 70 Москва 249,2 352,5 41