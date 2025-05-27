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Рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье за пять лет

Город Средняя стоимость весной 2020 года (тыс. руб. за кв. м) Средняя стоимость весной 2025 года (тыс. руб. за кв. м) Изменение (%)
Челябинск 42,5 109,1 157
Казань 85,4 199,1 133
Омск 49,3 115 133
Ростов-на-Дону 64,8 141,2 118
Нижний Новгород 74,6 162,4 118
Краснодар 67,5 141 109
Воронеж 53,7 111,2 107
Самара 62 127,9 106
Красноярск 64,6 131,5 104
Волгоград 51,9 105,7 103
Екатеринбург 74,8 142,9 91
Пермь 61 113,9 87
Новосибирск 74,1 136,5 84
Уфа 72,7 131,4 81
Санкт-Петербург 136,7 231,9 70
Москва 249,2 352,5 41

Источник: «ЦИАН Аналитика».

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