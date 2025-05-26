В июле Iran Airtour запустит рейсы из Тегерана в Сочи

Иранская авиакомпания Iran Airtour начнет выполнять сезонные рейсы из Тегерана в Сочи с 4 июля 2025 года в рамках масштабного расширения воздушного сообщения между Россией и Ираном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

С конца мая 2025 года иранская авиакомпания Mahan Air возобновит рейсы по маршруту Тегеран — Санкт-Петербург по пятницам, а с 2 июля начнет выполнять рейсы на направлении Тегеран — Казань по понедельникам и средам.

С 29 мая иранская авиакомпания Iran Airtour начнет сезонные рейсы по маршрутам Тегеран — Москва и Тегеран — Санкт-Петербург по четвергам, а с 4 июля добавит рейсы на направлении Тегеран — Сочи.

Авиакомпания «Аэрофлот», помимо существующих рейсов Москва — Тегеран по средам и субботам, с 2 июня введет дополнительный рейс по понедельникам. Таким образом, прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Тегеран будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, а обратные рейсы — по вторникам, четвергам и субботам.

В весенне-летнем сезоне 2025 года аэропорт Сочи планирует обслуживать 85 направлений, включая 57 внутренних и 28 международных. Пассажирские перевозки на этих маршрутах будут осуществляться более чем 30 авиакомпаниями, среди которых 11 зарубежных.

Мария Удовик