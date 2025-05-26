1 млн рублей взыскали с виновника ДТП в Удмуртии за ремонт машины скорой помощи

Сарапульский горсуд удовлетворил иск удмуртской станции скорой медицинской помощи (СМП) к местному жителю о взыскании ущерба после ДТП со спецавтомобилем, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла вечером 15 сентября на трассе Сарапул—Верхний Бугрыш. Ответчик не соблюдал боковой интервал и столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП спецмашина получила серьезные повреждения. Ответчика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1,5 тыс. руб.

После этого республиканская станция СМП обратилась в суд с требованием возместить затраты на восстановление спецавтомобиля. Расходы на ремонт составили почти 1,4 млн руб. Ранее страхования выплатила медорганизации 400 тыс. руб. страховки.

В итоге Сарапульский горсуд взыскал с виновника ДТП в пользу истца 985 тыс. руб. Кроме того, с ответчика взыскали 42 тыс. руб. в возмещение судебных расходов.