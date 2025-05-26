В Татарстане предприятие ООО «Таттрансойл» возместило 43 сотрудникам долги по зарплате в размере 2,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане компания возместила 43 работникам 2,1 млн рублей долга по зарплате

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ В Татарстане компания возместила 43 работникам 2,1 млн рублей долга по зарплате

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Установлено, что с сентября 2024 года по январь 2025 года предприятие не выплачивало заработную плату 43 сотрудникам, в результате чего образовался долг.

На основании материалов проверки в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Кроме того, в адрес директора внесено представление об устранении нарушений.

В результате заработная плата полностью выплачена.

Артём Дергунов