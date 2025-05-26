Сальский район отказался исполнять предписание ФАС о расторжении арендного договора

Арбитражный апелляционный суд завершил рассмотрение дела, сторонами которого стали администрация Сальского района и Ростовское управление федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщили в пресс-службе донского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в орган местного самоуправления поступило два заявления о предоставлении в аренду земельных участков для хозяйства без конкурса. УФАС выдало предупреждение администрации района о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и расторжении договоров, а также проведении торгов. Орган местного самоуправления отказался от его исполнения.

«Теперь в отношении администрации Сальского района будет рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства», — отмечается в сообщении.

Раннее арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Ростовского УФАС.

Константин Соловьев