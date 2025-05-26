На Дону экс-аудитора счетной палаты приговорили к штрафу за получение взятки

В Ростовской области к штрафу в размере 2 млн руб. приговорили экс–аудитора контрольно–счетной палаты Ростовской области, сообщили в пресс–службе СК по Ростовской области. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следствием и судом установлено, что фигурантка получила взятку в виде двух подарочных сертификатов на общую сумму 100 тыс. руб. за непринятие мер ответственности при проведении проверок в отношении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных ему учреждений», — говорится в сообщении ведомства.

На подаренные сертификаты чиновница приобрела понравившиеся товары. Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн