Завершено расследование гибели трех сотрудников агрофирмы в Шпаковском районе

Комиссия Госинспекции труда по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в Ставропольском крае завершила работу. Специалисты установили, что трое работников сельхозпредприятия в Шпаковском округе погибли от отравления метаном, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Трое рабочих сельхозпредприятия отравились парами метана при замене заглушки в одном из колодцев, отводивших навоз с территории молочной фермы.

Комиссия установила, что к ремонту заглушки привлекли двух скотников, в чьи должностные обязанности эти работы не входили. Им не сообщили об условиях и охране труда и рисках.

«В момент трагедии рабочие не применяли средства индивидуальной и коллективной защиты, а именно изолирующие костюмы и (или) изолирующие противогазы с соответствующим уровнем защиты»,

— уточнили в трудовой инспекции.

Допуск к опасным работам сотрудники агропредприятия не получали. Также у входа в опасный колодец не были установлены соответствующие знаки безопасности.

Комиссия пришла к выводу, что несчастный случай произошел по из-за неудовлетворительной организации работ с повышенной опасностью и ряда других нарушений. Агрофирму привлекут к административной ответственности. Также будет рассмотрен вопрос об уголовной ответственности виновного лица за нарушение правил охраны труда — соответствующие материалы направят правоохранителям.

«Ъ-Кавказ» сообщал о том, что в СУ СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели троих сотрудников агропредприятия в Шпаковском округе.