СК возбудил дело после гибели трех работников агропредприятия на Ставрополье
После гибели трех сотрудников агропредприятия в колодце в Шпаковском округе Ставропольского края следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения охраны труда (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
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«По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление газами»,— говорится в сообщении.
По данным следствия, тела погибших обнаружили 3 апреля одном из колодцев линии трубопровода для переработки отходов вблизи села Казинка.