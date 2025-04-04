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СК возбудил дело после гибели трех работников агропредприятия на Ставрополье

После гибели трех сотрудников агропредприятия в колодце в Шпаковском округе Ставропольского края следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения охраны труда (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

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Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

«По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление газами»,— говорится в сообщении.

По данным следствия, тела погибших обнаружили 3 апреля одном из колодцев линии трубопровода для переработки отходов вблизи села Казинка.

Николай Аксенов

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