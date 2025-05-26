Теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг Roland Garros

Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над египтянкой Маяр Шериф в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир, общий призовой фонд которого составляет €56,3 млн, проходит на грунтовых кортах Парижа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Людмила Самсонова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Самсонова, занимающая 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла Шериф (84-е) со счетом 7:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.

Во втором круге Людмила Самсонова сыграет с испанской спортсменкой Лейре Ромеро Гормас.

Турнир завершится 8 июня. В прошлом году его победительницей стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова