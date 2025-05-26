ФК «Ижевск» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Приволжья

24 мая на стадионе «Спартак» в Чебоксарах футбольный клуб «Ижевск» одержал победу над командой «БоМиК» из Цивильска со счетом 1:0, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Это четвертая победа ижевских футболистов подряд в этом сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

ФК «Ижевск» сохранился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата межрегионального футбольного союза (МФС) «Приволжье». Следующий матч ФК «Ижевск» проведет дома 7 июня против команды «ЛАТО» из поселка Комсомольский.