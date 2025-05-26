Российская пловчиха Саламатина отстранена за нарушение антидопинговых правил

Российскую пловчиху Валерию Саламатину отстранили на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Саламатина

Фото: Sport-Express / ТАСС / Никита Успенский Валерия Саламатина

Фото: Sport-Express / ТАСС / Никита Успенский

Как сообщается в релизе, в допинг-пробе Саламатиной от 9 марта 2025 года был обнаружен фуросемид. Срок дисквалификации истечет 7 мая 2027 года.

Валерии Саламатиной 26 лет. Она является победительницей летней Универсиады 2017 года в смешанной эстафете 200 м вольным стилем. В 2018 году россиянка завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в той же дисциплине.

Таисия Орлова