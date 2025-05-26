В Ростовской области на 6,7% выросло количество ритуальных фирм

За три года в Ростовской области на 6,7 % увеличилось количество организаций, предоставляющих ритуальные услуги. Такие данные «Ведомостям ЮГ» предоставили в аналитическом сервисе Контур. Фокус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С 1 мая 2023 года по 1 мая 2025 года число зарегистрированных по соответствующему ОКВЭД организаций выросло с 253 до 270 компаний. По данным Контур. Фокус, только за первые четыре месяца в регионе открылось 20 подобных организаций, а за весь прошлый год — 39 новых контор.

Количество ликвидаций ритуальных бюро также невелико: в 2024 году их было 34, а за первые четыре месяца 2025 года — 14, отметили аналитики.

Наталья Белоштейн