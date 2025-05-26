Владислав Даванков возглавит партсписок «Новых людей» на новосибирских выборах

Вице-спикер Госдумы РФ от «Новых людей» Владислав Даванков возглавит список кандидатов партии на выборах в законодательное собрание Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном отделении «Новых людей».

«Пойти на выборы его попросили новосибирские сторонники партии во время встречи, которая прошла в прошлые выходные. Также Владислав Даванков заручился поддержкой трех тысяч новосибирцев, с которыми пообщался во время гастрофестиваля “Сибирь жарит!”»,— говорится в сообщении. По данным реготделения, это будет первое участие господина Даванкова в выборах после президентской кампании 2024 года.

Выборы депутатов заксобрания пройдут в сентябре 2025 года. 38 депутатов областного парламента избираются по партийным спискам, 38 — в одномандатных округах. В настоящее время в состав фракции «Новых людей» входят четыре депутата.

Валерий Лавский