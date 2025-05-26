В Ярославле в День города ограничат продажу алкоголя

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, которым рекомендуется ограничить продажу алкогольной продукции в День города, 31 мая, в местах проведения праздничных мероприятий. Документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Рекомендация относится к организациям розничной торговли на Красной площади, улице Суркова, Красном съезде, Волжском бульваре, Волжской набережной, Советском переулке, Советской площади, Стрелке, Которосльной набережной, Нахимсона, Депутатской, Трефолева, Первомайской, Комсомольской и Ушинского.

Аналогичные ограничения власти города вводили и в День Победы.

Алла Чижова