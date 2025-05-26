Жара до +34°С идет в Нижегородскую область

В Нижегородской области 30 и 31 мая ожидается жара до +34°С, сообщили в Верхневолжском УГМС. По прогнозу синоптиков, столько покажут термометры в Сергаче, в других городах воздух в последние весенние дни прогреется до +30...+33°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде в понедельник, 26 мая, температура поднималась до +25°С. К среде потеплеет до +28°С, в оставшиеся дни недели ожидается около +30°С.

По данным Гидрометцентра, с понедельника по четверг в Нижнем Новгороде будет ясно, с пятницы по воскресенье — облачно.

Елена Ковалева