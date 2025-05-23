«Коммерсантъ» проведет конференцию «Знай наших: Урал» ко Дню предпринимательства

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» 27 мая проведет конференцию «Знай наших: Урал», приуроченную ко Дню российского предпринимательства. Эксперты отрасли, чиновники и участники рынка обсудят практические инструменты для развития локального бизнеса, выход на маркетплейсы, финансовую безопасность и меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Участие примут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Кисеев, управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов, представители Wildberries, Lamoda и другие участники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На сегодняшний день локальные бренды, созданные уральскими МСП, становятся важной частью региональной экономики — они формируют предпринимательский имидж области и успешно конкурируют не только на федеральном, но и на экспортном рынке. Однако вместе с возможностями бизнес сталкивается с новыми вызовами: рост требований к соблюдению финансового законодательства, необходимость заемного финансирования, адаптация к цифровым каналам продаж и регуляторным изменениям.

С 1 июля 2025 года вступают в силу обновления 115-ФЗ. Под особым контролем окажутся транзакции с бюджетными средствами, переводы между ИП и физлицами, оплата корпоративными картами — как в рознице, так и онлайн.

Участники конференции обсудят, как локальные бренды масштабируются через маркетплейсы и цифровые витрины, какие инструменты помогают адаптироваться к новым требованиям, как избежать блокировки по 115-ФЗ и где искать поддержку в условиях высокой ключевой ставки.

Мероприятие станет площадкой для диалога бизнеса, власти и экспертов в области логистики, цифровизации, налогообложения и финансовой безопасности. Конференция пройдет 27 мая с 16:00 до 18:00 в Екатеринбурге, на ул. Вайнера, 16, в креативном кластере «Домна». Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.