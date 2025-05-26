Загрузка отелей в Кисловодске выросла до 85% за 5 лет

Загрузка гостиниц Кисловодска достигла 85% по сравнению с 15% пять лет назад благодаря диверсификации туристических направлений и отходу от исключительно санаторной специализации. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

«Мы стали развиваться в разных направлениях, мы перестали быть только санаторным регионом»,— отметил Евгений Моисеев.

По его словам, в настоящее время Кисловодск располагает более чем 18 тыс. койко-мест для приезжих. Город превратился в многопрофильный туристический центр.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов