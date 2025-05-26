Минздрав: почти 9 млн россиян имеют заболевания нервной системы

Более 8,9 млн россиян имеют заболевания нервной системы, сообщила директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Екатерина Каракулина. Из них у 2,1 млн человек нервные заболевания диагностировали впервые в 2024 году. Число россиян с выявленными повреждениями миелиновой оболочки нейрона составляет 117 тыс. человек, из них 101 тыс. человек имеют рассеянный склероз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Данные госпожа Каракулина представила на круглом столе Совфеда «Вопросы совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом». Ее слова приводит ТАСС.

Екатерина Каракулина отметила, что по сравнению с 2020 годом число посещаемости неврологов увеличилось на 14,8%. По данным 2024 года, потенциал неврологической службы в России составляет почти 20 тыс. специалистов — 9,4 тыс. из них работают в стационарах, 10,1 тыс. заняты в сфере первичной медико-санитарной помощи.

Полина Мотызлевская