18-летний житель села Актаныш в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в участии в террористической организации, прохождении обучения для террористической деятельности, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Против него возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 18-летнего парня осудят за связь с террористической организацией

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане 18-летнего парня осудят за связь с террористической организацией

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы подросток, не достигший совершеннолетия, участвовал в деятельности международной террористической организации через интернет. Он также изготовил взрывчатку, которую хранил у себя дома, и планировал выехать за границу для участия в террористической деятельности.

Незаконная деятельность была пресечена благодаря совместным действиям сотрудников регионального управления СК РФ и ФСБ. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Артём Дергунов