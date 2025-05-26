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Нижегородский минтранс надеется завершить продажу 30% акций НПАТ до конца года

Министерство транспорта Нижегородской области рассчитывает до конца года завершить сделку по продаже доли 30% в АО «Нижегородпассажиравтотранс». Об этом заместитель министра Денис Рябинин рассказал на пресс-конференции 26 мая.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он напомнил, что конкурс по отбору желающих на покупку доли уже завершен. Как писал «Ъ-Приволжье»,единственным его участником стало ООО «РТ Лайн — общественный транспорт» (входит в холдинг «Ресурс групп»).

Сейчас региональные власти начали процедуры по выпуску дополнительных акций «Нижегородпассажиравтотранс» После этого инвестор должен будет «прийти с деньгами» и выкупить выпущенные акции.

Средства от продажи акций останутся в распоряжении «Нижегородпассажиравтотранса» и могут быть направлены на закупку нового транспорта и обновление парков.

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