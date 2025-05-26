Удмуртия поднялась на 12 позиций за год в рейтинге благосостояния семей

Удмуртия заняла 29-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2024 года, сообщает РИА «Новости». Республика поднялась на 12 строчек по сравнению с 2023 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств у семьи с двумя работающими родителями и детьми. В Удмуртии этот показатель для семьи с одним ребенком составил 48,2 тыс. руб. в месяц, с двумя детьми — 31,3 тыс. руб. В среднем по России второй показатель составил 37,7 тыс. руб.

Годом ранее расчет производился на основе средней зарплаты, а не медианной. Показатели тогда составили 52,7 тыс. руб. для семьи с одним ребенком и 38 тыс. руб. — с двумя.