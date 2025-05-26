В Новороссийском филиале ЦОК АПК обработали больше на 38% складов под урожай

Специалисты Новороссийского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» ФГБУ («ЦОК АПК») с начала года обработали свыше 311 тыс. кубометров складских помещений под урожай ячменя и пшеницы. Это на 38% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: ФГБУ «ЦОК АПК»

С начала 2025 года специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели обработку складов и силосов элеваторов под закладку нового урожая ячменя и пшеницы в Новороссийске, Темрюкском и Ейском районах края.

В работе по обеззараживанию у специалистов филиала находятся еще 892,8 тыс. куб. м складских помещений и силосов элеваторов хозяйств Кубани. Карантинное фитосанитарное обеззараживание складов и силосов проводится с помощью генераторов тумана с применением препарата Прокроп.

В Краснодарском крае озимыми культурами засеяно порядка 1,8 млн га полей. 90% из них приходится на озимую пшеницу.

Алена Воробьева