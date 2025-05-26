Восемь участников СВО победили в праймериз для выдвижения в заксобрание

Партия «Единая Россия» подвела итоги праймериз в 57 регионах РФ. В Челябинской области определены победители голосования за кандидатов в законодательное собрание региона, среди них восемь участников специальной военной операции. Такие сведения опубликованы на официальном сайте праймериз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из 11 участников СВО, изъявивших желание поучаствовать в предварительном голосовании, чтобы стать кандидатом в депутаты заксобрания, четверо заняли первые места по одномандатным округам. Среди них два действующих члена регионального парламента — Лена Колесникова и первый вице-спикер Денис Моисеев. Также победителями оказались координатор проекта патриотического воспитания благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» 29-летний Алексей Рожков и директор ОБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» Александр Казаков 56 лет.

Еще четыре участника СВО попали в первую тридцатку списка. Так, второе место у мастера участка ОАО «ММК-Метиз» Андрея Орехова, четвертое — у депутата Госдумы Олега Голикова, девятое — у специалиста по социальной работе ОГУ «Единый центр поддержки и реабилитации участников специальной военной операции» Александра Заозерова, 12-е — у депутата Госдумы Владимира Павлова.

Также в числе победителей праймериз «ЕР» оказались 27 действующих депутатов законодательного собрания Челябинской области. Из них 13, включая участников СВО Дениса Моисеева и Лену Колесникову, заняли первые места в одномандатных округах, 14 — вошли в топ-30 партийного списка.