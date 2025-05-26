Росгосцирк отсудил у администрации Екатеринбурга более 13 млн руб.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Росгосцирка к администрации Екатеринбурга о взыскании процентов за задержанную выплату по предыдущему иску. В пользу организации будет взыскано 13,7 млн руб., а также 362 тыс. руб. на возмещение расходов по уплате госпошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее Росгосцирк уже взыскал с мэрии 78 млн руб. и проценты в размере 7,2 млн руб. за участок по ул. Народной Воли между Екатеринбургским цирком и Домом артистов цирка. Земля была изъята в 2021 году. Решение вступило в силу в ноябре 2023 года, но средства были выплачены только в ноябре 2024 года.

В январе организация обратилась в суд с требованием выплатить проценты. Их сумма была вычислена на основании ключевой ставки Банка России. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано администрацией.

Анна Капустина