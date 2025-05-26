«Русмед» и «Медси» уточнили параметры сделки по клинике в Нижнем Новгороде

Группа компаний «Медси» стала мажоритарным акционером многопрофильного клинико-диагностического центра «Русмед», расположенного на Окском съезде в Нижнем Новгороде. «Медси» выкупила часть акций ООО «Новые медицинские технологии», которой принадлежит центр.

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в ООО «Русмед», появившаяся ранее информация о том, что «Медси» стала единственным владельцем клинико-диагностического центра, не соответствует действительности.

Еще одним акционером ООО «Новые медицинские технологии» остается владелец ООО «Русмед» Дмитрий Маргасов. Он же является единственным собственником здания, в котором расположен центр «Русмед».

Стоимость доли, выкупленной ГК «Медси», составила 450 млн руб. Суммарный планируемый объем инвестиций в объект составит 1,3 млрд руб.

Андрей Репин